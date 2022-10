¡Emocionante! Matías López y una decisión clave en su vida para seguir con la natación

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Ayer todo el mundo quedó muy emocionado después de que yo me emocione un montón al salir. Más allá de la medalla valió mucho para mi después de tanto trabajo”, expresó.

“Hace un año estaba contemplando dejar de nadar porque no estaba enamorado de la natación y me dejó de gustar. Ayer al escuchar y ver a la gente me emocioné un montón”, dijo.

“Ser un deportista de alto rendimiento es muy difícil y de frustraciones. De repente hay un choque de realidad. Mi dilema era más bien si seguir insistiendo con algo o dar la vuelta la página. Mi motivación siempre fue la pasión”, refirió.

“Ayer fue uno de esos momentos en donde no era el mejor ni estaba en la mejor forma pero había algo más ahí que salió”, comentó.

