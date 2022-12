Embarazada da a luz luego de desafiante traslado hasta la Unidad de Salud Familiar de Boquerón

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Fue un parto exitoso. Me encanta que también tenga repercusión las cosas positivas y no sólo las negativas. El trabajo aquí es desafiante, tenemos ese tipo de situaciones todo el tiempo, no sólo cuando llueve”, expresó la doctora Esther Bogado, directora regional de Boquerón.

“Dentro de esa ambulancia está un personal sanitario capacitado para este tipo de situaciones. Si se sabe que es una embarazada ya acompaña una obstetra”, dijo.

Destacó que los personales de salud son “todoterreno” como la ambulancia que trasladó a la mujer unos 300 Km desde su comunidad hasta la Unidad de Salud Familiar.

Mencionó que el pequeño está sano y junto con su madre ya recibieron el alta.