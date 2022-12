Elecciones Internas: Abundan pruebas sobre cargas de votos, afirma vicepresidente del TEI del PLRA

Escuchá esta Noticia en Audio.

El Vicepresidente del TEI del PLRA afirmó que hay evidencias muy notorias de irregularidades y difíciles de defender. Melul presentó una nota al TEI solicitando que las sospechas sean investigadas y que las actas de las mesas donde se habrían cargado votos, sean anuladas. Pero hoy el Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal hizo rechazó denuncias realizadas por ser extemporáneas e improcedentes.

“No soy político y tengo el perfil para estar en el TEI porque no soy una persona mediática. Estoy aquí porque las circunstancias ameritan, me molestan las injusticias. Ayer el Presidente del TEI nos convocó y estuvimos los 5 miembros, empezamos a deliberar y me di cuenta que estabamos dirigiendo esfuerzos a casos de poca relevancia”, expresó.

Manifestó que en la deliberación perdieron por tres votos a dos y sintió que la argumentación se refería a la falta de pruebas con las cuales Melul dice estar en desacuerdo porque las pruebas abundan a su parecer. Además lamentó que se perdió una oportunidad de transparentar las elecciones.

“No hace falta ser un ingeniero para saber que no hay una congurencia con el tiempo y la cantidad de personas que votaron. Ellos pedían una prueba como videos, fotos o una declaración y eso no pasará”, expresó Patricio Melul.

“Si hubo carga de votos es porque hubo complicidad de todos los miembros. Para ser sinceros no hubo la cantidad necesaria para anular las elecciones”, puntualizó.

“Las impuganciones que se hicieron no tuvieron la suficiente para anular las elecciones. Perdimos la oportunidad de transparentar esto. El silencio es cómplice”, sostuvo Melul.

“Estoy muy desilucionado y ya no me quiero ir al juzgamiento de actas, me va a enfermar si es que voy. Una pena que nosotros queramos se opción de cambio y tenemos peores vicios, porque yo no escuché lo mismo en el Partido Colorado”, dijo.