El doctor Álvaro Arias, representante legal del colegio privado de Lambaré, denunció que hasta el momento no pudieron acceder a los nombres de los presuntos autores del caso de abuso a un menor de 6 años y manifestó que interpusieron un recurso de apelación en contra de la resolución de la jueza María Teresa Cardozo, quien había decidido que no iba a proporcionar datos de los responsables del hecho y que la institución debía iniciar su propia investigación. “Es muy particular, es atípico”, dijo.