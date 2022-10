“El paraguayo quiere trabajar y pagar su deuda, pero es difícil con Informconf”, afirma Wiens

Escuchá esta Noticia en Audio.

Algunos de los puntos de los que habló Wiens fueron sobre sus propuestas en educación, salud y seguridad, además habló sobre su proyecto de Informconf, que busca que muchos paraguayos puedan salir de este sistema, a fin de que puedan encontrar empleo.

Salud:

“En salud, se invirtió mucho en infraestructura, hoy se inauguraron camas de UTI. Tenemos más de 800 camas, en materia de atención hemos triplicado lo que había en Paraguay”. “En 29 días terminamos un hospital completo que es de muy buen material que pueden durar hasta 15 años, después de la pandemia se podrán seguir utilizando”.

“Sabemos que falta medicamentos en algunos hospitales, en algunos puestos de salud falta muchas cosas. Los doctores están muy estresados. Todo el personal de blanco en general”, destacó el precandidato.

Educación:

“Soy parte de una sociedad judeocristiana que concibe que el ser humano ha sido una creación de Dios nadie es igual al otro, la vida es un regalo de Dios y dependemos de él. Nacemos hombre o mujer, no lo dice la biblia solamente, lo vemos en la anatomía, después muchos seres humanos adoptan otras conductas. Estoy de acuerdo con enseñar la identidad sexual, tenemos que enseñar cómo se deben desenvolver como varón o mujer”. “Hay que orientar en base a lo que es la verdad y lo que son los valores, una familia sana es una familia que trasciende el entorno. Nuestra Constitución es sabia al decir que la familia es la base de la sociedad”, dijo.

Matrimonio igualitario:

“No podemos debatir hoy en día, el marco constitucional lo impide absolutamente. Mi postura es que si dos personas del mismo sexo deciden vivir juntas no necesitan legitimizar pero no es el deseo de Dios. Si dos personas del mismo sexo deciden vivir juntas no necesitan legitimizar pero no es el deseo de Dios”, afirmó Wiens.

Sobre Informconf:

“Cuando uno va a pedir empleo miran primero miran este sistema, ahí ya perdiste tu oportunidad, también cuando uno necesita un electrodoméstico nuevo tampoco puede sacar a cuota”. “El paraguayo si quiere pagar su cuenta. Ya he conversado con las autoridades de Hacienda y es posible. También estamos trabajando para meter esto en el Congreso antes del 15 de agosto”. “Le sale mucho más caro al Estado una persona que es extremadamente pobre. Uno va camino a eso si es que no puede trabajar”.

