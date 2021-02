“El Nuevo Cancionero no implica una ruptura con la tradición musical”, refieren

El escritor Óscar Bogado visitó este domingo los estudios de Radio Ñandutí y habló sobre el libro de su autoría “Nuevo Cancionero Paraguayo”. El mismo dijo que el Nuevo Cancionero no implica una ruptura con la tradición musical de antes sino más bien fue un proceso de continuidad con otro enfoque y con mucha calidad.

“En efecto, el nuevo cancionero no implica una ruptura con la tradición musical, es todo lo contrario. Hay una reivindicación y una continuidad de ese proceso que es lo que se destaca. No es que hubo una oposición, no se renegó de lo anterior, de lo antiguo, sino se continuó con otro enfoque y con mucha calidad”, refirió.

“El nuevo cancionero paraguayo es un movimiento que se ocupó de la renovación de la música paraguaya desde distintos aspectos, tanto en la temática, en el abordaje de nuevos temas, que no eran tratados habitualmente, como la problemática social, los problemas políticos y entonces inicia en la década del 70 en plena dictadura de Stroessner, en el momento más fuerte del régimen y lógicamente su principal motivación fue constituirse en un movimiento de resistencia cultural al régimen”, explicó.

“Hay una injusticia de la gente que lo encasilla a un movimiento político nada más. Si bien fue su principal motivación la generación del 70 es realmente una generación militante, políticamente hablando, pero no fue eso en desprecio de la calidad artística y del abordaje de muchísimos temas”, manifestó.

