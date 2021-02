“El Nuevo Cancionero es la continuidad de la gran música paraguaya”, sostienen

“El crisol de la música paraguaya está con poco fuego, es decir, hay que retomar con mayor respeto. Tenemos que cuidar eso porque si perdemos nuestra identidad cultural entonces ahí ya perdimos todo”, dijo.

“Yo digo no más que no necesitamos ni acelerar, no necesitamos batería, todas las grabaciones de buena música paraguaya tiene su percusión. El tema es el respeto de nuestras raíces y buscar en la plauso fácil no siempre llevó a un final feliz de las cosas (…) Tenemos que hacer lo nuevo que sea lo nuevo, pero hay que respetar las raíces. No debemos por perder lo que es nuestra música paraguaya. Lo que se hace en algunos escenarios hoy en día no es música paraguaya”, refirió.

More Entradas for Show: La Biblioteca