El movimiento comercial en ciudades fronterizas “no es lo que se esperaba”, dice empresario

Citó que uno de los problemas en la ciudad de Saltos del Guairá sería porque “el real no está bien y el Brasil está convulsivo por la situación política”, esto porque se dará el cambio de Gobierno entre Jair Bolsonaro y Lula Da Silva. La incertidumbre ante esta situación en la zona es muy grande.

Indicó que el Gobierno no cooperó en sostener a las empresas durante la pandemia porque no facilitó créditos “amigables” y a largo plazo a los comerciantes para que puedan sobrellevar el momento tratando de no desvincular a sus empleados.

Saltos del Guairá sufrió un cambio rotundo en su economía después de la pandemia, Stanley dijo que de estar vendiendo USD 180 millones bajó considerablemente un 30% provocando cierre de empresas y por ende desempleo.

