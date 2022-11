“El momento de Olimpia favorece a los juveniles”, afirma entrenador de sub19

Héctor Schonhauser, director técnico de Olimpia Sub 19, habló antes del partido contra el clásico rival, Cerro Porteño. Afirmó que el momento por el que está pasando Olimpia, en donde les es imposible contratar futbolistas de afuera, favorece a los chicos de la cantera quienes tienen más chances de llegar a sus objetivos.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hoy estoy en un lugar muy importante. Queremos hacer lo mejor posible para ver si después sale algo mejor. Me gusta formar a los chicos”. “Cuando el señor Monzón me llamó no lo dudé. Estoy feliz. Hay que ser muy delicado con estos chicos, debemos saber trasmitirle lo que queremos, mostrarle que es un jugador profesional”, relató.

Regla del sub19: “Estoy a favor de que se le de las posibilidades a los chicos, pero con todas las herramientas que ellos necesitan. No que se los ponga por 2 minutos, puede generar un trauma en el chico”.

“Ellos naturalmente saben que la exigencia es ganar, algunos tienen más de 7 años en el club. Convivo con ellos hace 9* meses y son muy competitivos. Administramos sus energías”.

“El club los favoreció a ellos al no poder contratar. La situación del club les favorece. Hay una motivación diferente ahora, esto será un beneficio para el club a la larga”. “Apostando a los jóvenes se tiene muchos beneficios económicos para el club a la la larga”.

