El modelo político paraguayo es corrupto desde hace 33 años, dice Hugo Portillo

Portillo califica a la política del Paraguay como ” bastante sucia” y que si no hay una renovación personas que se involucren y que entren “sangre nueva”, los que están el poder actualmente van a llevar en “rueditas el país”.

Puntualiza que “la savia nueva” que se involucren en la política deben ser personas que no hayan tenido el “contagio” de estar en el sistema corrupto, “yo un solo guaraní he recibido del Estado, ni como funcionario público, ni como licitante, ni como proveedor, ni como ONG”, expresó el precandidato.

Portillo también respondió a la precandidata a la vicepresidencia, Soledad Núñez, quien lo había catalogado como un “precandidato sin partido”. El precandidato Presidencial dijo que no sabe si “tomarlo como una ofensa” lo que quiso decir, “que yo sepa ella se vanagloriaba de no tener partido, y ahora resulta que es una ofensa no tener partido”, sostuvo.

Además habló de su pasado colorado y del cambio que hizo al no conseguir espacio en la ANR, “yo soy colorado de hace 39 años, busqué un espacio y no se me dio, por eso fui viendo opciones evaluando plataformas políticas y ahí es donde aterrizo al Partido Demócrata Cristiano”.

Relató que el PDP no cumplió lo que al principio pactaron, mencionó que hubo un “artilugio debajo de la mesa entre el precandidato Presidencial Efraín Alegre y la gente del PDC”, Portillo afirma que no lo dejaron competir.

“Le hacen renunciar en secreto a mi exvice y cinco días despues me entero yo cuando faltaban horas para que venza el plazo de inscripción, evidentemente hubo una maniobra ahí”, relató Hugo Portillo