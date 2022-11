El IPS debe ser “refundado” según Gustavo Masi

Gustavo Masi, el exdirector de obras del IPS se refirió a los nuevos trabajos que está haciendo dicha institución, "me llama la atención el llamado a licitación que el IPS está haciendo, el próximo presidente de IPS tiene que refundarlo, este préstamo va a dejar quebrado al IPS", sostuvo.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“10.000 metros cuadrados quieren construir, 22 millones y medios por metros cuadrados, es un robo”, afirmó Gustavo Masi

“Ataco la corrupción porque ese proyecto yo hice, yo presupueste por 125 mil millones y era con piezas de trasplante, no como ellos quieren hacer”, dijo.

“A mi cuando me jodieron yo me fui, por eso yo no entiendo hacia donde va a caminar IPS, es peligrosísimo”, sostuvo.

“Desde que yo salí las deudas con las empresas constructoras es muchísima, no se les pagó más”, puntualizó.