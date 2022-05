“El grupo Cartes debería pedir a Fiscalía que los investiguen si no ocultan nada”,dice Desirée Masi

La senadora Desirée Masi calificó las supuestas explicaciones del grupo Cartes sobre los orígenes de la fortuna de las empresas como una “tomadura de pelo”, la congresista dijo que si en serio no tienen “nada que ocultar”, deben pedir a fiscalía que los investigue y así tapar bocas.

May 30, 2022

“Ya nos gustaría a todos nosotros poder confiar en la fiscalía, pero hasta ahora en los casos que tienen que ver con el grupo Cartes nunca hizo nada. Los operativos en la frontera, en el lado de Brasil tuvo muchísimos resultados, se cerraron varias casas de cambios y aquí se llama operación miopía, nadie ve nada, nunca pasa nada” contó Masi

“Nosotros como bancada hemos denunciado demasiados casos, inclusive sobre el proyecto del metrobús pero nunca nos prestaron atención, a lo mejor me sorprende la fiscalía pero no creo” afirmó.

“Los expertos que nos mostraron cómo funciona el sistema GAFI, nos explicó claramente cómo se manejan las empresas que lavan dinero, lo que el grupo Cartes hace es un sistema de venta simuladas, no son préstamos, no quieren tomar el pelo, si el grupo en realidad no oculta nada turbio debería de pedir a fiscalía que los investigue y callarnos la boca a todos”, aseguró la congresista.

Sobre la seguridad de Fiscales:

En cuanto a lo que se refiere a protocolos de seguridad para los fiscales que manejan casos delicados como mafia, lavado de dinero y narcotráfico, la senadora explicó que se debe aplicar el protocolo de otros países en donde se designa un cuerpo especializado en protección de personas, y debe ser obligatorio, no opcional.

“No hemos aprendido nada, parece que los asesinatos por sicariatos van a seguir pasando inevitablemente” lamento Masi.