“El Gobierno no permitirá” manifestación de camioneros en Juegos ODESUR, afirma Federico González

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hoy no he hablado con ellos, pero si lo que quieren es arruinar la fiesta que va a mostrar la mejor cara del país están muy equivocados”. “Esta es una oportunidad muy linda para el país, si ellos quieren apañar eso, no es lo correcto, no es la manera y el Gobierno no lo va a permitir”, afirmó el ministro.

Pero también dijo que las autoridades Nacionales garantizarán el derecho de todos sus ciudadanos. “El Gobierno garantizará el derecho a manifestarse, la policía hará lo que tenga que hacer”.