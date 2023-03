Euclides Acevedo sobre el aborto: “La mujer es dueña de su cuerpo”

Escuchá esta Noticia en Audio.

El senador Sixto Pereira dijo tener suficientes argumentos para señalar de que Efraín Alegre, es el responsable de que no haya unidad. “Él es es gran responsable de que no haya unidad. Nosotros empezamos un proceso en el 2008” , sostuvo.

Sobre Fernando Lugo

“Hay que dejarle en paz al compañero, él vino a recuperarse y no a hacer política. Las veces que fui les hablé de anécdotas. Si el candidato tiene fuerza, sobre eso se tiene que valer, no apoyarse sobre Lugo. Él (Lugo) no necesita encomenderos”, señaló.

“Algunos están fantaseando pensando que Lugo va a trotar para hacer campaña política, y es bola eso, está en un proceso de recuperación. En términos de lucidez está bien, pero en el tema de hilar conversaciones largas no, hay que agradecer porque estuvo a punto de viajar”, expresó.