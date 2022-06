El foco del coronavirus en Paraguay se centra actualmente en Asunción y ciudades de Central

El director de Vigilancia de la Salud (DGVS), Guillermo Sequera, solicitó a la ciudadanía no minimizar los síntomas de la enfermedad y acudir a los puestos de toma de test para realizar las pruebas y contar con un tratamiento oportuno.

“La gente ya no se va a testearse solo se hacen si están a punto de internarse o morirse y eso no puede ser, no minimicemos esto. Estamos arrancando nuevamente una ola”, refirió.

Agregó que también se registran un aumento de casos en Alto Paraná y en otros departamentos del país, aunque el brote es menor que en la capital del país, son indicios que no se deben descuidar.

“Por eso con más razón debemos usar el tapabocas, ahora que por el frío no se airean los espacios cerrados, con mucha más razón”, manifestó.

Reinfecciones por covid-19

Dijo que también se cuenta con un elevado casos de reinfecciones en la población, durante la última semana de los 1.300 casos positivos que se cuentan el 15% corresponde a reinfecciones.

“Hoy el 15% de los casos que tenemos por semana son reinfecciones, o sea los que tuvieron covid en la última ola de ómicron principalmente están nuevamente teniendo ahora, o tuvieron el año pasado y ahora están teniendo de vuelta”, aseguró.

Duplicación de fallecidos

En cuanto a los fallecidos, dijo que se aguarda que de seguir los casos positivos de la enfermedad en aumento, también aumentarán los fallecidos.

“La última semana tuvimos siete fallecidos, ya se duplicó con respecto a lo que teníamos en semanas anteriores, pero es importante destacar que solo tres de ellos estaban vacunados y eran ancianos”, agregó.

En ese sentido sostuvo que la respuesta de la vacuna puede ser diferente en alguien sano y joven. “Se debe insistir con la vacunación e insistir con el refuerzo, ahora que estamos entrando en esta ola, el refuerzo es fundamental», reiteró finalmente. IP