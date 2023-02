El Estado paraguayo no es “muy cumplidor” ante las condenas que impone la CIDH, según Manuel Riera

Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados manifestó que el Paraguay no es un Estado “muy cumplidor” porque no acata las medidas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispone en cuanto a las distintas condenas que perdió en esta instancia.

Riera recordó que Paraguay perdió en todos los casos presentados ante esta instancia excepto en el de Arrom y Martí.

Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del exfiscal Alejandro Nissen

“Esta es una de esas sentencias que tienen que hacernos revisar la relación no solamente del Jurado sino de la Justicia en general y la corrupción en democracia. Formamos parte de la Corte Interamericana desde el momento en que firmamos el pacto en 1989 (…) Como país formamos parte de varios procesos donde en todos fuimos condenados excepto en el caso de Arrom y Martí. El Paraguay no es un Estado muy cumplidor en el sentido de que no todas las condenas se hayan cumplido o no en la medida que la Corte lo dispuso”, explicó.

“El asunto de Nissen tiene aspectos que tienen que ver puntualmente con la Justicia porque fueron tratados temas como la Garantía de la Independencia Judicial, fueron tramitados en el marco de tener jueces competentes, independientes e imparciales (…) Se habló de la protección judicial en el marco de estas garantías y aspectos que tenían que ver con su estabilidad laboral”, refirió.

“A la larga como país esto nos increpa en la relación justicia y corrupción en el marco del funcionamiento del sistema paraguayo. Hay que replantearnos el rol tanto del Jurado de Enjuiciamiento como de la Corte actual”, agregó.

