“El EPP dice que la causa de su lucha eran los indígenas y miren qué pasó”, afirma Lilian Samaniego

La senadora Lilian Samaniego dijo que el golpe al EPP fue un acierto del Gobierno, pero que no cree que esto sea final del grupo organizado pero que se marcha por buen camino. “No me queda nada más que felicitar a este grupo. Ahora el Estado debe arbitrar para que esto se termine definitivamente. No creo que este sea el final pero se debe reconocer que fue algo muy bueno”.

“Hay que agotar los esfuerzos, por las familias de los secuestrados que merecen saber que pasó de sus seres queridos”.

Sobre la filosofía de la lucha del EPP quienes decían proteger a los indígenas, la legisladora dijo que al final uno no entiende lo que pasó con ellos ya que pisaron sus palabras con sus actos.

Sobre la visita de autoridades de los EE.UU. Samaniego dijo que no tiene información por lo que no puede dar muchos detalles. “Viene una persona relevante, viene a participar de reuniones para informarse de lo que pasa. Debemos esperar para saber lo que va a pasar. No puedo opinar sobre lo que no se. Ellos trabajan de forma ordenada”.

