El embajador paraguayo en Qatar: “Hay una campaña contra Qatar por organizar el mundial”

Osvaldo Bittar, embajador paraguayo en Qatar habló sobre una campaña en contra del país organizador del Mundial que se está disputando. Dijo que no se pueden hablar de cifras reales de muertos en la construcción de los estadios y que los qataríes no "le dan importancia".

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Los estadios fueron construidos por inmigrantes , no puedo decir que fueron muchos lo que murieron haciendo los estadios. Cuando construimos la Central Hidroeléctrica de Itaipú cuantos obreros paraguayos y brasileros murieron”, dijo Osvaldo Bittar.

“La embajada esta para prestarle apoyo para alguien que tenga algún tipo de inconvenientes, hasta hoy día no tuvimos ningún problema. La embajada esta funcionando perfectamente, fuimos nominados por el gobierno en misión especial y esta previsto en la diplomacia. El embajador Barchini renunció y el reemplazante de él no tuvo acuerdo, la embajada no puede estar sin funcionarios y el gobierno decidió enviarnos”, sostuvo.

“El fútbol está aquí, es imposible estar mal en Qatar con el fútbol , en general la organización está perfecta. Los estadios aquí parecen heladeras, uno tiene frió y en el partido inaugural regalaron abrigos para cubrirse, no hace tanto calor pero hay mucha humedad”, contó Bittar.

“La población es escasa entonces que sea un país futbolero como el nuestro es difícil pero si son financistas de la UEFA y siempre aportan al fútbol de equipos importantes de Europa. No tienen la practica ni la tradición como nosotros, pero si son fanáticos en el Medio Oriente”, expresó el embajador.