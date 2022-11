El Ejecutivo “no tiene la fuerza” de imponer nombres para terna de FGE, afirma senador

Pedro Santa Cruz, senador y miembro del Consejo de la Magistratura, apuntó que “el Ejecutivo no tiene la fuerza para imponer una terna” a la Fiscalía General del Estado . Aclaró está situación luego de que se dijera que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, exigiría los nombres de Carlos Arregui, René Fernández o Cecilia Pérez para integrar la nómina.

“El Consejo de la Magistratura no solo tiene representante del poder Ejecutivo, hay otras representaciones, creo que vamos a conformar una buena terna, nadie tiene el control de los miembros, vamos a hacer lo mejor posible. Apuntan que vamos a responder al Ejecutivo y no es así, no va a pasar eso”, puntualizó.

El legislador explicó que por el momento le parece que el proceso está siendo “transparente”, si hay alguna irregularidad aseguró que será el primero en denunciarlo ya que fue el propulsor de que se adelante el proceso de elección para antes de las internas partidarias.

