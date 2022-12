El desbloqueo de la lista sábana hace que los candidatos compren su banca, afirma Sixto Pereira

Escuchá esta Noticia en Audio.

Sobre el desbloqueo de sábanas

“Ahora ya se compran las bancas. Ahora con la lista desbloqueada no hay necesidad de partido, es cuestión de lo que tengas para invertir, es negocio. Ya se compran estructuras, es un mercantilismo. Imagínense que hay 45 senadores que entran con la lista desbloqueada, invirtieron y tienen que recuperar”, sostuvo.

“Esto surgió con el caramelito de que habría transparencia y es pura fantasía. Todos van a ser comerciantes de la política, van a invertir y tienen que recuperar. Yo estuve pregunte a colegas, hay quienes gastaron 1.500.000 dólares en internas””, manifestó.

Sobre Fernando Lugo

“Lugo no es un producto como los partidos tradicionales, con Lugo hicimos más de 600 reuniones y de ahí fue la presión popular y fue la presión del pobre liberal y colorado”, dijo.

También comentó que fue a visitarlo al hospital argentino en donde está internado, “lo he visto muy bien, muy lúcido, heta ambopuka chupe. Come bien, okaru normal, duerme bien y tiene actividades. La gente especula si va a venir o no, él se tiene que recuperar bien”.

“Yo creo que hay que mantenerlo aislado y los médicos dirán cuando estará. Se para, da unos pasos. Hay que ponerle punto final a la especulación”, expresó el senador,