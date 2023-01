El delantero Nicolás Morínigo ya trabaja en el FC Gyor de Hungría

Escuchá esta Noticia en Audio.

El exOlimpia cuenta que el cambio de clima no le afecto mucho, a pesar de pasar del verano paraguayo al invierno europeo. “En mi primer entrenamiento fue bajo lluvia y en la semana que viene pronostican nieve. Cada día me siento mejor y me voy adaptando muy rápido”, afirmó.

Sobre la liga húngara: “En la segunda liga de Hungría sólo pueden jugar húngaros. Me estoy comunicando con el inglés e hice varios amigos. Algunos compañeros intentan hablar en español”.

El futbolista contó que se está comunicando en inglés y que se encuentra tramitando sus documentos. “Ahora estoy solo, los primeros días estuve con mi representante que me ayudó con las documentaciones. Mañana tenemos un amistoso”.

