“El Censo tuvo muchas falencias” en Alto Paraná, afirma Iván Airaldi

Iván Airaldi, presidente de la Cámara de Comercio del Alto Paraná, sostuvo que a lo largo del departamento ““El censo tuvo muchas falencias por lo que pudimos escuchar y de reclamos que pudimos ver en grupos sociales”. Aseveró que “en mi caso no llegaron a mi casa para censarme y cuando estuve consultando con otros vecinos y otras personas me dijeron que así fue también”.

Manifestó que pudo charlar con los responsables del Alto Paraná y comentaron que varios censistas finalmente no se presentaron y por ello muchos reclamos.

“Consultando con los supervisores distritales nos comentaron que lastimosamente mucha gente se inscribió para realizar el Censo y en el día no se presentaron y no justificaron. Eso generó un problema de organización de cubrir todos los barrios con las personas que necesitaba, me dijeron que hay Que llamar al 178 para coordinar porque 15 días va a seguir el Censo”, mencionó.

