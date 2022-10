El bolsonarismo no desaparecería si Lula gana en Brasil, según referente feminista

“La victoria del Gobierno de Lula no significa que el bolsonarismo como organización vaya a desaparecer. Entonces necesitamos de un proceso de construcción de mucha conciencia de los cambios que son necesarios”, expresó.

“Bolsonaro hizo su campaña muy vinculado a las fake news. Cuando empezamos las elecciones no parecía que él sería el principal adversario del PT (Partido de los Trabajadores)”, contó.

“Con Lula podremos enfrentar aún más los problemas estructurales, creemos que con él se recuperarán los empleos y las políticas sociales, la defensa del medio ambiente y recomponer la política de agricultura familiar”, aseguró.

