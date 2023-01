El arquero paraguayo que le atajó un penal a Pelé: “En Brasil la gente me aprecia más que acá”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Yo estando en Portuguesa en el campeonato Paulista, el partido fue en Pacaembú, mucha lluvia, habían 90 mil personas. Estábamos ganando 1 a 0, y cuando faltaba 1 minuto al finalizar el partido fue penal en contra nuestra. Pelé siempre chutaba fuerte, retrocedió como 10 o 15 metros, me amagó a la derechay me tiro a la izquierda y yo me fui ahí, quité del ángulo y la pelota se fue hacia el banderín del córner”, recordó.

“El único arquero en el mundo que le atajo un penal a Pelé soy, increíble fue porque la forma que chutó fue violento el remate y tuve la gran suerte de que esa pelota entre el gol”, relató.

Además cuestionó la poca importancia y nulo reconocimiento que le dan por más de todos los récords que tiene, “allá la gente valora mucho, acá en Paraguay nadie se acuerda de nosotros, yo tengo varios récords. Fui considerado héroe del Maracaná, acá nadie se acuerda de nosotros, en Brasil la gente me aprecia más que acá en Paraguay”, manifestó.