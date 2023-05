“El 80% de los policías están metidos en asuntos turbios”, afirma Kattya González

Escuchá esta Noticia en Audio.

La senadora electa admitió que el sistema de seguridad del Estado deja mucho que desear y que la inseguridad se apodera de las calles sembrando miedo en las personas. También habló de la necesidad de reorganizar a todos los organismos como dar nuevas funciones a los militares en tiempo de paz. “Tenemos que hablar de la refuncionarización de las distintas profesiones. Tenemos que reformar la policía, la FTC y muchos otros”.

Sobre su papel en el Parlamento y su forma de llamar la atención dijo que todo forma parte de su “personalidad” y no cambiará. “Uno es lo que es… soy auténtica y no puedo cambiar. Muchos dicen que no me van a apoyar si sigo bailando en TikTok. Es una estrategia que nos funcionó mucho” .

Sobre su candidatura a la Presidencia: “Es muy temprano para decidir ciertas cosas. Es un momento de profunda reflexión y acepto los tonos grises”.

En cuento a los colorados dijo que tienen una actividad marcada. “La función del partido Colorado es seguir manteniendo el prebendarismo, en cambio nosotros estamos escuchando las necesidades de la gente”.