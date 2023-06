Efraín vuelve a convocar a sesión virtual: “Quiere seguir con su autoritarismo”, dice Hugo Fleitas

El vicepresidente del PLRA, Hugo Fleitas afirmó que varios miembros del directorio quieren renovación de las autoridades. Exigen reunión presencial para mañana. En el caso de que el presidente Efraín Alegre no se presente, igual se llevará a cabo, dijo.

“La idea es de que haya una renovación, sobre todo de la dirigencia, que es la principal responsable del revés de las elecciones”.

“Fueron electas casi 6000 autoridades partidarias en el PLRA, la autoridad mayor la tiene la Presidencia, porqué ahora todos tenemos la culpa del fracaso”.

“En una situación crítica como esta, porqué debemos renunciar todos. Algunos también queremos la renovación”.

“Si la mayoría de los convencionales quiere la elección lo haremos. Ahora solicitamos una reunión presencial para mañana. Si llaman a elección nos vamos a autoconvocar para ver qué hacer en el partido. Si el presidente no convoca, nosotros nos autoconvocaremos. El presidente no puede estar manejando el partido como lo hace, es él el principal responsable del fracaso”.

“Mañana vamos a sesionar de manera extraordinaria, no es una opción. Aquí vamos a debatir sobre el futuro. Ya no le permitiremos que haga lo que quiera. Si él no se presenta, el vicepresidente será el que presida la reunión”.