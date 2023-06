“Efraín miente, el Partido Liberal está en la quiebra”, afirma dirigente liberal

El abogado penalista, Raúl Breuer aseguró que el pedido de repatriación de José Peirano no es posible ya que está siendo procesado por los hechos punibles correspondientes a su extradición. Relatando que la defensa del acusado está “tergiversando toda la cosa”. Afirmó que la anulación de su extradición “no tiene sustento porque no está siendo juzgado en Paraguay, actualmente su situación procesal es que está imputado, no juzgado”