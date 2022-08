“Efraín es parte del problema, forma parte de la política vieja del Paraguay” afirmó Martín Burt

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Efraín es parte del problema, forma parte de la política vieja del Paraguay, ni una reforma salió de ellos, nosotros ya hemos ganado, Efraín nunca ganó nada, perdió dos veces, el no une, divide, es parte del problema de la concertación”.

“Es un señor (por Efraín) que divide, no une a nadie, es parte del problema de la Concertación. Luz Borja y yo somos una alternativa más unificadora”. “Tenemos votos colorados e independientes, no somos políticos, tenemos una estructura. Ellos no tienen programas de Gobierno. Nosotros no hacemos promesas huecas, trabajamos con la gente”.

Burt contó que para él, Efraín Alegre representa a la vieja política dentro de la Concertación.

“La gente quiere trabajo. Cualquier otra propuesta de pelea política es un furgón de cola del Partido Colorado”. “Sabemos lo que nos proponen Cartes y Marito, una humillación internacional. Me ofende que ni Cartes ni Velázquez hayan pedido disculpas al pueblo paraguayo”

Sobre Arnoldo Wiens: “Ayer felicitó a Hugo Velázquez en público. Le dijo Hugo vos y tus valores, tus principios, renunciaste ahora que te pillaron con las manos en masa con un soborno de un millón de valores (risas)”.

“Me ofende Santi Peña, me ofende Brunetti, me ofende Wiens cuando creen que es un acto de hidalguía mantenerse al lado de sus correligionarios hasta lo último. ¿Cuántas computadoras por niños pudimos haber comprado con ese millón de dólares?. La gente no es tonta”

Burt contó que se encuentra en San Pablo donde presentará el modelo de trabajo de su fundación, buscando empresarios para llevar a cabo proyectos para la utilización de la energía de la hidroeléctrica en nuestro país.

