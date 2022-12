“Efraín Alegre ya erró dos penales, no puede seguir pateando”, afirma Martín Burt

Escuchá esta Noticia en Audio.

Burt afirmó que está muy optimista ya que varios sectores se están uniendo a su campaña. “La candidatura de Fleitas no despega y muchos líderes que lo acompañaban ahora se unen a mi equipo. Esta debe ser una Concertación con la gente, no dos o tres partidos chicos”.

También comentó que se siente muy positivo con respecto a los demás partidos. “Los colorados duros van a ir a votar en sus seccionales, pero los que llamamos colorados blando, quienes quizás se afiliaron por trabajos están cansados del mismo sistema de siempre”

Sobre Efraín Alegre: Burt volvió a destacar la falta de capacidad de debate de Alegre y también dijo que es el responsable de que no haya cambios en el gobierno. “El no tiene argumentos para debatir. No tiene planes de Gobierno, no se actualizó, no tiene un discurso. El es el responsable de que no haya cambios en el país. Lastimosamente erró dos penales”. “El es el antagonista común entre los colorado. Eso no pasa conmigo, yo vengo a unir a todos, liberales colorados. Tengo una idea de educación y a generar ingreso en todos los hogares”.