Efraín Alegre habló desde la prisión: “Estamos en manos de un Gobierno con tanta mediocridad y torpeza”

Alegre calificó su proceso como un elemento de persecución mafiosa y aseguró que a causa de la “mediocridad y torpeza” de las autoridades no logran entender que lo que realmente están haciendo es desprestigiar al Gobierno y no a su persona.

“Hay una situación institucional que nos afecta a todos los paraguayos, la utilización del Poder Judicial, Fiscalía y todo este proceso de una democracia que va perdiendo la institucionalidad porque esta atrapada por factores externos, ni siquiera político, es una mafia que se fue apoderando con el dinero sucio, la ilegalidad, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso”, sostuvo.

“Hoy no tenemos incluso el control del mismo Poder Ejecutivo, esta sometido, hoy Mario Abdo Benítez no es otra cosa más que el capataz de Horacio Cartes”, afirmó.

“Creo que el problema de Paraguay tiene nombre y apellido y como presidente del Partido de oposición más importante no me puedo quedar callado. Hoy Horacio Cartes tiene más poder que el que tenía cuando era presidente de la República”, aseguró.

