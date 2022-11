Efraín Alegre debe pedirle disculpas a Kattya González, afirma Aníbal Schupp

Escuchá esta Noticia en Audio.

Schupp mencionó que Alegre hace tiempo no habla con la diputada González, “hace 60 días que no habla con Kattya por un error de su abogado y eso está mal, no hay que da un minuto más y tiene que hablar con Kattya como sea, debe pedirle disculpas públicas”, dijo.

“Estoy preocupadísimo, yo creo que la interna gana Santi y la general gana Efraín y públicamente digo que Efraín tiene que pegar un golpe de timón, él todavía no ganó absolutamente nada, él ya cree que ganó y eso es grave”, sostuvo.

“El general Alfredo Stroessner tenía un Narciso Soler, Efraín ya tiene tres Narciso Soler, cree que ya ganó las elecciones y no es así”, puntualizó.

“Solamente le dicen a Efraín lo que el quiere escuchar y tiene que ser ´acuérdate que eres humano´. Gana las internas y tiene que reunirse con Fleitas, con Burt, tiene que reunirse con Villarejo, una vez que cerró eso tiene que hablar con Paraguayo Cubas y traerle a Paraguayo Cubas no sé como, hay que traerle a Euclides Acevedo que es un hábil”, expresó el ingeniero.

