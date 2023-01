EE.UU. pretende ser “arcángel de la moral” y es el país “más corrupto del mundo”dice Calé Galaverna

Escuchá esta Noticia en Audio.

Para el senador Galaverna las sanciones de Estados Unidos es “parte del libreto” y asegura que lo hacen para tratar de debilitar las chances electorales del próximo 30 de abril. Mencionó que esperaban estas acciones y que esperarán otras próximas “perlas” de la embajada americana.

“Este ilustre señor embajador que muy suelto de cuerpo dice que no tiene nada que ver con la política, yo no sé si Horacio Cartes es rugbista y Hugo Velázquez es basquetbolista, por eso no tiene nada que ver con la política, es puramente político y es parte del proyecto de destrucción de los partidos fuertes de nuestra región”, afirmó.

También se reifirió sobre la afiliación de Horacio Cartes a la ANR: ” Se pasan de revoluciones y se les olvidan detalles, parece que pretende presentar la incorporación a la vida política como un delito, se incorporó en el 2009, fue candidato Presidente, llegó a la Presidencia”, dijo.

“Es parte del histórico cinismo y la histórica hipocrecía de Estados Unidos, el imperio del mal que apañó las dictaduras militares latinoamericanas, el imperio que hizo estallar guerras en diferentes partes del planeta. Ahora pretenden jugar de arcángeles de la moral , de la transparencia, cuando son probablemente el país más corrupto del mundo”, señaló.