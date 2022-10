Ediles de San Pedro del Ycuamandiyú piden intervención de Comuna por faltante de G. 2500 millones

Escuchá esta Noticia en Audio.

Relató que primeramente se percataron que había un faltante de G. 1700 millones, sin embargo, tras la auditoría de Contraloría la cifra aumentó a G. 2500 millones, debido a estas irregularidades desde el año pasado el distrito no recibe los fondos del Fonacide y Royalties, aseveró también que la cuenta bancaria de la Municipalidad se encuentra cerrada.

Reunión con diputados

“Estamos con la solicitud de la intervención, estuvimos el martes en la Cámara de Diputados haciendo nuestras declaraciones, estuvimos ocho concejales. Muy contentos salimos de ahí, porque fuimos muy bien recibidos, nos dijeron que por primavera una o una Junta Municipal haya realizado bien las declaraciones”, detalló

“Llevamos todos los documentos, hicimos un relevamiento desde el primer día de sesión de la Junta todo lo que hemos solicitado, pedimos la presencia del intendente en nueve ocasiones y en todas nos ignoró. El intendente no va a su trabajo, lastimosamente no pudimos demostrar bajo acta esto porque los funcionarios le llevaban los documentos para que firme”, explicó.

Situación de la Municipalidad

“El intendente es Gustavo Rodríguez, viene del periodo anterior, muy cuestionado fue denunciado pero su caso fue desestimado por la política vamos a decirle. Encontramos en el balance (del 2021) un faltante de G. 1700 millones, cuando fue la Contraloría Gnula y sus auditores para revisar encontraron un faltante de G. 2500 millones, no de malversación”, indicó.

“G. 1800 millones remitió en cheques al portador, eso es un delito grave para una Municiplaidad, el intendente no puede firmar cheques, se le cerró la cuenta bancaria de la Municipalidad. Se habilitó a nombre del administrador y otra vez se cerró, ahora está firmando un cajero, nosotros estamos mal”, refirió.

“Solamente del 2021, nos dijeron los auditores si este es el faltante del 2021 para que vamos a retroceder si esto es peor, adelantarse es mucho más, nosotros no recibimos desde el año pasado Fonacide y Royalties. Estamos con recursos genuinos, no hay licitación, no existe merienda escolar, es una municipalidad en ruina, los diputados se agarraron de la cabeza”, especifico.

“Preparamos videos de la ciudad, la terminal de ómnibus está abandonada, el camposanto abandonado, no tenemos matadero municipal, está inhabilitado el vertedero, no tenemos juez de falta por falta de pago, nuestra casa de cultura se viene abajo, estamos pidiendo auxilio”, concluyó.

