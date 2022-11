Édgar Olmedo “no dio ni cinco de pelota” a datos de supuesto paradero de secuestrados, dice senador

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Este es un tema gravísimo, si a mí me envían siendo ministro un mensaje como ese le cito a la funcionaria, me reúno, verifico qué es y protejo la fuente, se actúa, acá da la impresión que no le dio ni cinco de pelota al tema, ni siquiera siguieron la pista. En estos temas cualquier dato es importante, es cierto muchas veces no conduce a nada pero puede suceder que sea realidad”, aseveró.

Afirmó que la “irresponsabilidad” de las autoridades no puede quedar como una “anécdota periodística”.

Mensajes de Ana Dina Coronel al exministro de Justicia, Édgar Olmedo: