¿Dupla Euclides – Jorge Querey? “No esta confirmada aún, pero me gusta”, afirma Acevedo

El precandidato a la Presidencia, Euclides Acevedo afirmó que aún no esta confirmado si formará una dupla con el senador Jorge Querey con miras a las elecciones. No obstante, admitió que le agrada la idea de conformar una chapa con el legislador.

“No esta confirmada esa dupla aún, me gusta por la comodidad que tengo con el doctor. Es mi amigo desde hace mucho y tenemos muchas coincidencias, pero no esta confirmado nada porque el asunto de combinaciones políticas requiere tiempo. No depende de la voluntad de uno, sino del consenso de quienes lo rodean”, sostuvo.

Sobre declaraciones de Efraín Alegre:

“Se contradice con el video que pasó con Soledad Núñez donde decía ‘juntos somos más’, esta actitud discriminatoria no unifica, desune. Anoche decía Sole que la intolerancia no permite construir entonces se están pegando un balazo en el pie. No creo que sea una actitud correcta ni democrática. El hecho que uno este por fuera de la Concertación no significa que uno sea una opción democrática”, afirmó.