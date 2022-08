Dossier de historias sobre vulneración de DDHH ambientales demuestran ausencia del Estado, afirman

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Un grupo de 8 periodistas trabajamos en este material, es cómo una radiografía del Paraguay. La ausencia del Estado es el cordón umbilical en estos 20 casos”, mencionó.

“El Estado y el sistema solamente funcionan para las personas con poder adquisitivo”, lamentó.

Por su parte Aldo Benítez, periodista especializado en temas ambientales manifestó que el material resume la “difícil situación” que atraviesan varias comunidades indígenas, rurales y campesinas de nuestro país.

“Son situaciones que se tienen que dar a conocer. Unos 20 casos en donde se demuestran dos cosas fundamentales como la violación de los derechos humanos y ambientales”, agregó.

“La ausencia del Estado le da libertad absoluta a los ganaderos, sojeros y aquellos que no respetan las leyes para que sigan operando”, dijo Benítez.

