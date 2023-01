Dos años del asesinato de piloto en MRA:“Si no tenés plata el expediente no avanza” dice periodista

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Lo que puedo hacer es relatar el dolor de una madre, la queja de una madre de por qué mataron a su hijo y lo tiraron como perro”, sostuvo el comunicador sobre el caso que cumple dos años.

“Si vos no tenes plata el expediente se mueve a paso de una tortuga drogada con clonazepam, así funciona acá la justicia en este país, los casos no avanzan”, manifestó.

“¿Quién es la persona que le llama para irse ahí? Porque él no iba a ir ahí, fue a encontrarse con sus asesinos. Se murió desangrado, nadie lo ayudó. La madre siempre me escribe, me dijo que el caso no avanzó y ya pasó dos años de que le mataron”, expresó.

El homicidio ocurrió cuando el hombre descendió de su vehículo frente a una casa ubicada en el barrio Corumba Cué, de Mariano Roque Alonso, anoche cerca de las 21:00.

Policías que patrullaban la zona escucharon disparos de arma de fuego por lo que se trasladaron hasta la casa donde encontraron el cuerpo sin vida del piloto. Los autores son dos hombres que se trasladaban sobre una motocicleta, uno descendió y disparó a quemarropa contra Sosa Lezcano, quien recibió varios proyectiles.