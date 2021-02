Doctora en contra del retorno a clases: “Tenemos muy pocas terapias para niños”

La doctora Gloria Meza, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, manifestó que este martes mantuvieron una reunión con la Comisión Permanente, el Ministerio de Educación y de Salud, donde expusieron su preocupación con respecto al retorno a las clases presenciales. Mencionó que el país no está en condiciones para que las instituciones se abran ya que pone en riesgo la salud de los estudiantes. "Tenemos muy pocas terapias para niños", dijo.

La médica señaló que si los menores se contagian no habrá forma de atenderlos correctamente, ya que para su internación se requiere de unos equipamientos especiales. “Nuestros hopsitales están colapsados, ¿cómo se va a evaluar a los niños?”, dijo.

Agregó que el país no tiene un mapeo de las zonas con mayor índice de contagio como en otros países, así como también de los tests rápidos. “Evidentemente nosotros no estamos en condiciones para que se abran las escuelas hablamos. Preguntamos si están en condiciones y 35 escuelas no tienen agua ni tampoco un baño moderno”, expresó.

También señaló que están preocupados porque las vacunas aún no llegaron y que al no haber vacunados las cepas comenzarán a mutarse.

