Docentes no denunciarían abusos “por miedo a problemas” en caso de derogación de protocolo, afirman

La viceministra del MEC, Zulma Morales, sostuvo que si se deroga la resolución que indica a los docentes cómo actuar y qué hacer ante casos de abuso y maltratos en niños permitirá que algunos profesores “no denuncien porque no se quieren meterse en problemas, oñembotavy”.

La autoridad educativa señaló que varios padres de familia están en contra de está situación porque habla sobre ideología de género. Aclaró que “no es un plan y material pedagógico que el docente implementa en aula con sus estudiantes, es un recurso al cual accede un docente” para actuar ante los hechos.

Siguió sosteniendo que los padres argumentan el reclamo sobre “la resolución 29664 que es la prohibición de materiales con ideología de género en el sistema educativo Paraguay”. Apuntó que si se deroga la Ley se va a dejar “desprotegido al sistema educativo”.

Cargo a disposición

“Como agentes educativos, responsables y profesionales con ética no estamos apegados al cargo, somos profesionales de carrera dentro del MEC que nos mantiene la responsabilidad, el valor ético y no el cargo. Yo sé que desde el punto que me toque estar voy a seguir aportando al sistema educativo, así mi cargo está disposición”, manifestó.

“Yo no tengo apego, en vez de pelear por el cargo voy a pelear por el sistema educativo y por poder lograr que la ciudadanía entera entienda que si yo derogó una guía de intervención interinstitucional que no es solo del Mec sino también del Ministerio Público, de la Policía Nacional, de la Defensoría de la Niñez, del Ministerio de la Niñez no estaría garantizando el derecho de mis estudiantes”, explicó.

