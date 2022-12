División del PLRA es culpa “de las personas responsables de los fraudes”, afirma Nakayama

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Si es que el índice de fraude hubiese estado dentro de lo normal, de lo tolerable que son hechos aislados y que no se pueden controlar pues bueno ‘ñañemolomo’. Pero en este caso no es así, acá estamos hablando de una distorsión gravísima que altera totalmente el orden (en listas de senadores, diputados y gobernadores)”, arremetió.

El dirigente liberal señaló que “lo más probable” es que la denuncia presentada ante el TEI no llegue hasta las últimas consecuencias que deriven en la nulidad de las elecciones. “Lo que buscamos es tratar de romper un sistema, que estos bandidos se cuiden un poco más y no sean tan descarados”, enfatizó

Recuperar los valores del PLRA

“Si nosotros queremos recuperar los valores del Partido Liberal tenemos que cambiar, no podemos ser una mala copia de lo que criticamos, no me voy a aprestar a eso. Yo inicie esta lucha para tratar de cambiar mi país y no para ayornarme al sistema, es impresionante la cantidad de personas que me están mensajeando y que me está dando su aliento”, concluyó.

