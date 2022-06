Disponen clases virtuales desde el lunes

Este jueves, autoridades del Ministerio de Salud Pública (Mspybs) y de Educación y Ciencias (MEC) mantuvieron una reunión donde decidieron no anticipar las vacaciones de invierno para los estudiantes del país, pero consideraron necesario establecer, en principio, una semana de clases a distancia.

«La semana que viene las clases se harán a distancia o virtual de modo a cortar la circulación de los virus respiratorios circulantes», informó la viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Lida Sosa, tras el término de la reunión.

Resaltó que esta modalidad a distancia se aplicará por el lapso de una semana, con el fin de que mermen los virus respiratorios en la población infantil y adolescentes del país. «Solicitamos a los padres que cuentan con hijos afectados por cuadros respiratorios, a que no envíen esta semana a sus hijos a clases. Además que utilicen el tapabocas y apliquen las medidas para evitar el contagio», solicitó.

Al término de la próxima semana la Dirección de Vigilancia de la Salud estaría evaluando los resultados para determinar si se extiende o no la modalidad virtual o se retorna a las clases presenciales, aclaró.

Actualmente en el país se registra una alta circulación del virus sincitial respiratorio y según las proyecciones y antecedentes que registra la cartera sanitaria, el mayor pico de co-circulación de otros virus respiratorios en el país se dan en el mes de julio por lo que las autoridades determinaron proseguir con el calendario previsto de vacaciones del 11 al 22 del próximo mes.

A su turno el jefe de Gabinete del MEC, Gustavo Rodas, refirió que la modalidad de estudio virtual previsto para la semana que viene abarcará a todos lo niveles educativos y no se cortará con el desarrollo del contenido programático.

Alta ocupación de camas de UTI por cuadros respiratorios en infantes

Sosa explicó que actualmente se registra un 95% de ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UTI) por parte de niños y niñas de 0 a 5 años a causa del virus respiratorio sincitial.

Vacunación:

La viceministra explicó que la cartera de Salud Pública se encuentra ajustando los detalles para realizar por el lapso de un mes una campaña de vacunación masiva en las escuelas y colegios del país con el fin de inmunizar a la población infantojuvenil.

«La vacunación es lo que realmente va a tener el impacto que deseamos para que cuando llegue el momento en el que realmente tengamos una mayor etapa invernal, no nos golpee mucho y por sobre todo no tengamos ausentismos escolares y nuestros niños no tengan la necesidad de asistir a nuestros centros hospitalarios y puedan ser tratados de manera ambulatoria», concluyó.