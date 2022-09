Discurso de odio sería una de las causas del atentado contra Cristina Kirchner, según periodista

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Esta persona no es un loco suelto, no es un lobo solitario que salió con un arma para atentar contra la vicepresidenta por motu propio. Sin duda los discursos mediáticos y de odio son una de estas causas”, mencionó.

En ese sentido comentó que en los últimos tiempos empezaron manifestaciones en Argentina en donde “la derecha llevaba guillotinas, bolsas mortuorias y un símil cadáver de Cristina Kirchner”.

“Uno de los desafíos para frenar el surgimiento y la proliferación de discursos de odio es controlar lo que pasa en internet”, aseguró.

El presunto autor del atentado fue identificado como Fernando André Sabag Montiel, un brasileño de 35 años.

More Entradas for Show: Made in Paraguay