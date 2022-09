Disconformidad de sectores que salen de Concertación “podía arreglarse con diálogo” dice Ferreiro

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Cuando hay una duda porque no se le dio la chapa a cierto sector se soluciona con más diálogo no saliendo. Podíamos firmar documentos que hagan falta, asumir o detallar los compromisos”, expresó.

“Muchos no entienden el espíritu de la Concertación. Una chapa tiene dos lugares, habrán varios que dirán ‘no esta el mio por lo tanto no tengo garantías de que se cumplan los acuerdos, entonces me voy’ pero así no tiene sentido la Concertación. Quedaremos dos y nada más que dos siempre, por un problema aritmético sencillo”, señaló.

“La Concertación es un esquema distinto que llevamos un año y medio de discusiones, acuerdos por escrito, consenso y votación. Se están elaborando los documentos para respaldar cada uno de los acuerdos”, refirió.

