Directivo de Peñarol sostiene que “Pachi” Carrizo podría retornar al Ciclón

“Pachi tiene contrato hasta fin de año y se dejó abierta la cláusula de que a mitad de año podría salir. Hace varios días escucho que Cerro Porteño lo quiere y hay chances de que él haga uso de esa cláusula que le permite salir”, expresó.

“Con que Pachi diga me voy porque hago uso de la cláusula que me deja ir, no tiene ni porque decirnos a donde”, comentó.

“Cuando un jugador quiere salir del club por lo general no forzamos que se quede. Porque si el jugador quiere irse la cabeza del futbolista está en otro lado. Cuando la decisión no pasa por lo económico, no somos un club que corte el deseo del jugador”, mencionó.

Cabe recordar que Cerro Porteño está en busca de refuerzos para los octavos de final de la Copa Libertadores en la que se enfrentará al Palmeiras de Brasil.