La diputada Rocío Vallejo sostuvo que la Cámara Baja debe definir este miércoles el pedido de destitución al intendente de San Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez. El mismo está imputado por lesión de confianza. “Se tiene que ir, no es sostenible este señor”, dijo.

La Cámara de Diputados definirá este miércoles en una sesión extraordinaria el pedido de destitución del intendente de San Pedro del Ycuamandyyú. En ese sentido la legisladora espera que existan los votos necesarios para destituir al jefe comunal.

“Ojalá que se dé hoy su destitución, no es sostenible este señor pero se cedió ante un pedido de que supuestamente este caradura iba a renunciar (…) Espero que ya no exista una contramarcha de los compañeros y que esto se decida por el bien de la comunidad de San Pedro”, expresó.

“Espero que los colegas de una vez por todas entiendan que no se puede seguir defendiendo a la gente corrupta. Este señor se tiene que ir, no puede quedarse un segundo más en la Municipalidad de San Pedro, se le dio la oportunidad y no renunció”, refirió.

Pide que una mujer integre la terna para la CSJ:

“No pedimos un espacio para una mujer por ser mujer sino porque tiene la capacidad. La doctora Elodia Almirón fue la segunda mejor puntuada en todo el proceso. ¿Por qué una mujer no está integrando la terna? realmente no comprendemos porque son dejadas de lado”, agregó.

