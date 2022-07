Diputados firman y presentan libelo acusatorio contra la fiscala General del Estado

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Se basa en el mal desempeño de funciones. Tenemos varios casos donde la impunidad es evidente. Los aliados al cartismo gozan de impunidad absoluta. Son 112 páginas y adjuntamos también pruebas documentales. Acá se les ofrece a los colegas hacer lo correcto en un momento histórico”, dijo la diputada Kattya González.

Mientras que el parlamentario Eusebio Alvarenga sostuvo que no es una fórmula para chantajear a nadie. “Este Congreso tiene que instalarse a la altura de las circunstancias”, refirió.

“Le pido a todos los diputados que ahora nos comportemos a la altura. Somos los representantes del pueblo. Estados Unidos reaccionó ante nuestras denuncias”, aseveró la diputada Celeste Amarilla.

More Entradas for Show: Made in Paraguay