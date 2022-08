Diputado sostiene que el lunes darían “punto final” al pedido de juicio político contra Quiñónez

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Creo que el lunes daremos ya un punto final a favor del juicio político. Haremos todas las fuerzas para que alcancemos los números”, dijo.

“Es una interrogante de si tenemos o no los votos. Hay algunas acusaciones que se realizan a colegas que en teoría lo ubican como un voto negativo. Es una situación incierta que mientras no se manifiesten al final no sabemos si tenemos o no los votos”, refirió.

“Algunos colegas manifiestan de que habrán más causales para adherir al libelo acusatorio del juicio político que refieren a algunos informes o resultados de Gafilat”, señaló.

Cabe mencionar que el tratamiento del libelo acusatorio contra la fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez comenzó el pasado domingo 24 de julio.

