Diputado Harms protagonizó accidente tras cruzar el semáforo en amarillo: “Me falló el cálculo”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Gracias a Dios estoy bien. Yo calificaría esto como incidente. Tengo que reconocer me falló el cálculo en el semáforo, me dió amarillo y es muy largo el trecho para cruzar sobre Brasilia. Había varias motos, una de ellas apenas le dió luz verde. Me contaron que hay una heladería que está de promoción por eso sus deliverys andan muy rápido”.

“El (el motociclista) aceleró apenas le dió verde y chocó por la parte trasera de mi camioneta. Cayó al asfalto y tiene un golpe fuerte. Lo trasladamos al hospital del Trauma. Ahí lo están asistiendo personas que trabajan conmigo, iré a ver como está más tarde”.

