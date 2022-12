Diputado denuncia supuesto fraude electoral que involucra al ministro Victor Ríos

Escuchá esta Noticia en Audio.

El diputado dijo que ayer se filtraron audios en donde el apoderado del Departamento de Ñeembucú de la lista 9, funcionario de la Universidad Nacional de Pilar – lugar donde el ministro Rios es rector – , llama a una persona para ofrecerle cinco millones de guaraníes para cargar votos en una de las urnas de Cerrito y le invoca al mistro Victor Ríos.

Leonardo Pérez es el nombre quien supuestamente hizo la llamada y menciona el nombre de Victor Ríos. El hombre está recluido por un caso judicial en una penitenciaria.

“Leonardo Pérez se llama la persona que grabó los audios, vamos a llevar a la justicia porque tenemos la prueba, se está formulando la denuncia por intento de fraude “, manifestó.

“Hicimos la denuncia correspondiente porque invocan al ministo de la Corte Suprema de Justicia, quien todos sabemos que no ha dejado la politica partidaria y no me van a correr con la vaina de que me van a hacer un proceso judicial, no voy a callar un intento de fraude”, dijo el diputado Silva.

“Es un modus operandi, los que operan a favor de una lista buscan comprar la conciencia de los miembros de mesa. En algún momento en esta practica nefasta que lastiman la democracia los candidatos buscan comprar votos, se busca eliminar los controles o asegurar comprando los miembros de mesa”, sostuvo el parlamentario.

Carlos Silva dijo que no será complice y que sabe que en este país “es dificil que se logre justicia”. Además indicó que esto dejará como antecedente porque se le involucra a un ministro de la Corte Suprema de Jusiticia.