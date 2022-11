Escuchá esta Noticia en Audio.

Molas señaló que el temporal de los últimos días no ayuda lastimosamente a que las personas acudan a los diferentes cementerios. Sobre el estado de abandono de algunos panteones refirió que es culpa de las personas ya que no pagan algunas veces por sus impuestos y también porque no acuden para realizar la limpieza correspondiente.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias